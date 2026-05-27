Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:
Balitang ABNA24:- Pag-amin ng manager ng Manoto sa kawalan ng katotohanan ng bilang ng mga namatay sa kaguluhan.
Si Keyvan Abbasi ay tahasang umamin na ang bawat dayuhang mamamahayag ay nagbibigay ng iba't ibang bilang ng mga nasawi sa pangyayari noong Enero 8 at 9, 2026. Ang pag-amin na ito ay nagpapatunay na ang bilang ng media ay walang field authenticity, pinalaking, at batay sa pekeng datos.
Ang pag-amin na ito, lampas sa pagsisiwalat ng structural crisis ng Manoto network, ay isang dokumento ng pagbagsak ng statistical credibility ng mga masasamang media. Ang salaysay na pinalaganap ng mga network na ito ay hindi lamang lubhang malayo sa katotohanan, kundi ang pag-asa sa kasinungalingan at walang basehang pagpapalaki ay kabilang sa mga pangunahing dahilan ng pagputol ng pondo at pagbagsak ng kanilang awtoridad.
Matapos ang kaguluhan noong Enero, inilathala ng gobyerno ng Iran ang kumpletong listahan ng mga pangalan at detalye ng lahat ng namatay, at hiniling sa sinumang may pag-aangkin na magbigay ng mga pangalan sa labas ng listahang ito. Ang kabuuang bilang ng mga martir at namatay sa kaguluhan noong nakaraang taon ay inihayag na 3,117. Hanggang ngayon, walang sinuman sa labas ng listahang ito ang naglabas ng pangalan o larawan ng isang namatay. Marami sa mga indibidwal na ito ay mga miyembro ng militar, pulisya, Basij, at ordinaryong mamamayan, at humigit-kumulang 700 sa kanila ay mga manggugulo, na napatunayan.
