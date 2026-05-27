Video| Pagsabog ng tangke ng kemikal sa Estado ng Washington

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:
Balitang ABNA24:- Pagsabog ng tangke ng kemikal sa Estado ng Washington.
Bilang resulta ng isang insidenteng pang-industriya sa Estado ng Washington, Amerika, hindi bababa sa isang tao ang namatay at siyam na iba pang manggagawa ang nawawala pa rin.
Ang insidenteng ito ay naganap noong Miyerkules sa isang pabrika ng papel at packaging, at nagdulot ng mga alalahanin tungkol sa pagtagas ng mga mapanganib na kemikal.
