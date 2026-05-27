Video|Pag-atake ng Israel sa Gaza sa gitna ng mga pagdiriwang ng Eid al-Adha

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:
Balitang ABNA24:- Pag-atake ng Israel sa Gaza sa gitna ng mga pagdiriwang ng Eid al-Adha.
Ang hukbo ng rehimeng Zionist ay nagsagawa ng malawakang pag-atake ng hangin sa iba't ibang lugar ng Gaza sa gitna ng mga pagdiriwang ng Eid al-Adha, na ayon sa mga ulat ay nagresulta sa pagkamartir ng hindi bababa sa 9 na Palestino.
Sa mga pag-atakeng ito, isang residential building sa kanluran ng Gaza ang ganap na nawasak, at ang iba pang mga lugar ay target din, kabilang ang isa pang residential building sa commercial area ng Lungsod ng Gaza, isang sibilyang sasakyan, at isang pagtitipon ng mga tao sa gitna at timog ng Gaza.
