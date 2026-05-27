Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:
Balitang ABNA24:- Paghihiya sa CENTCOM sa mga daluyan ng tubig ng rehiyon; 200 barko ang tumawid sa Kipot ng Hormuz na may pahintulot ng Naval Forces ng Iran.
Sa pamamagitan ng pagtanggap sa mga patakaran at pagkuha ng pahintulot mula sa Naval Forces ng Iran, mahigit 200 barko ang tumawid sa Kipot ng Hormuz sa nakaraang linggo.
Habang ang Central Command ng Amerika (CENTCOM) ay nagpahayag na ang mga barkong tumatanggap sa mga patakaran ng Iran ay walang karapatang tumawid sa blockade ng Amerika, ang mga barkong tumawid sa kipot ngayon ay isa-isang dumarating sa kanilang mga patutunguhan, at ang pagkuha ng pahintulot mula sa Iran upang tumawid sa mahalagang daluyang ito ay papalapit na sa ika-90 araw nito.
