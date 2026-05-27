Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Mga mag-aaral sa Leipzig: Dapat itigil ang pakikipagtulungang pang-agham sa Israel
Sa isang hindi pangkaraniwang hakbang, bumoto ang mga mag-aaral ng Unibersidad ng Leipzig sa Alemanya nang halos nagkakaisa upang manawagan para sa pagputol ng lahat ng pakikipagtulungang pang-agham at pang-akademiko ng nasabing sentro sa mga institusyong Israeli. Ang kahilingang ito ay iniharap bilang protesta laban sa mapangwasak na digmaan ng rehimeng Zionista laban sa mga mamamayan ng Gaza at ang malawakang pagpatay sa mga sibilyan, lalo na sa mga mag-aaral, at ang pagkasira ng mga institusyong pang-edukasyon sa Palestine.
Hiniling din ng mga mag-aaral sa pamunuan ng unibersidad na kilalanin ang katotohanan ng genocide sa Gaza at magkaroon ng malinaw na paninindigan laban sa mga krimen ng rehimeng Zionista; isang hakbang na nagkaroon ng malawak na reaksyon sa akademikong espasyo ng Alemanya, lalo na sa isa sa mga sentrong kilalang sumusuporta sa Tel Aviv.
