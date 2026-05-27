Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Paghamak sa CENTCOM sa mga daanan ng tubig sa rehiyon; mahigit 200 barko ang dumaan sa Makipot na Kipot ng Hormuz nang may pahintulot ng Hukbong Dagat ng Iran
Sa pamamagitan ng pagtanggap sa mga tuntunin at pagkuha ng pahintulot mula sa Hukbong Dagat ng Iran, mahigit 200 barko ang dumaan sa Makipot na Kipot ng Hormuz sa nakaraang linggo.
Habang inanunsyo ng U.S. Central Command (CENTCOM) na ang mga barkong tumanggap sa mga tuntunin ng Iran ay hindi pinapayagang dumaan sa blockade ng Amerika, ngayon ang mga barkong dumaan sa kipot ay dumarating isa-isa sa kanilang mga destinasyon, at ang pagkuha ng pahintulot mula sa Iran upang dumaan sa mahalagang daanan ng tubig na ito ay papalapit na sa ikasiyamnapung araw nito.
