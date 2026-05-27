Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Paghihiganti sa hustisya ng White House laban sa University of California; reklamo ng administrasyong Trump dahil sa mga protesta laban sa Israel
Inakusahan ng Department of Justice ng administrasyong Donald Trump ang University of California, Los Angeles (UCLA) ng paglikha ng isang nakakagalit na kapaligirang pang-edukasyon para sa mga mag-aaral na Hudyo at Israeli sa pamamagitan ng paghahain ng isang opisyal na reklamo. Ang legal na hakbang na ito, na sa katunayan ay isang direktang tugon ng Washington sa mga demonstrasyong pang-estudyante noong 2024 bilang protesta laban sa mga krimen ng Israel sa Gaza, ay ang pangalawang mabigat na kasong legal ng administrasyong Trump laban sa unibersidad ngayong taon.
Ang gobyerno ng Estados Unidos ay naghain ng mabibigat na paghahabol laban sa institusyong pang-edukasyon sa kasong ito, kabilang ang ganap na pagbawi ng pederal na pondo sa nakalipas na dalawang taon, pagputol ng mga bagong badyet, at ang paghirang ng isang independiyenteng tagamasid sa hudikatura sa mga aktibidad ng unibersidad. Ang matinding pagharap na ito ay nagpapakita ng seryosong determinasyon ng Washington na supilin ang alon ng kamalayan at mga protesta laban sa Israel sa mga kapaligirang pang-unibersidad sa Estados Unidos.
