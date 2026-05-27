Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Tsina: Ang kasunduan sa pagtatapos ng digmaan sa pagitan ng Iran at Amerika ay isusumite sa United Nations Security Council para sa pag-apruba
Sinabi ni Wang Yi, ang Ministro ng Panlabas ng Tsina, na naniniwala ang Beijing na ang kasunduan sa pagtatapos ng digmaan sa pagitan ng Amerika at Israel laban sa Iran ay dapat isumite sa United Nations Security Council.
Sinabi ni Wang na umaasa ang Beijing na ang mga nauugnay na partido ay mananatiling nakatuon sa pagtataguyod ng tigil-putukan.
Sinabi niya: Naniniwala kami na pagkatapos makamit ang kasunduan, ito ay isusumite sa United Nations Security Council para sa pag-apruba, upang magkaroon ito ng legalidad at awtoridad.
.......
328
Your Comment