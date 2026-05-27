Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Pagsalakay ni Trump sa mga oposisyong media!
Donald Trump:
Kung susuko ang Iran, aaminin na nawala ang kanilang armada at sila ay nasa ilalim ng dagat, at ang kanilang air force ay wala na sa amin, at kung ang kanilang buong militar ay lalabas sa Tehran, ibababa ang kanilang mga armas at itataas ang kanilang mga kamay, bawat isa ay sumisigaw ng "Sumusuko ako, sumusuko ako" at winawagayway ang puting bandila ng pagrepresenta,
At kung ang lahat ng kanilang natitirang pamunuan ay pipirma sa lahat ng kinakailangang "dokumento ng pagsuko" at tatanggapin ang kanilang pagkatalo sa kapangyarihan at kadakilaan ng Estados Unidos ng Amerika, ang The Failing New York Times, The China Street Journal (WSJ!), ang bulok at hindi na napapanahong CNN, at lahat ng iba pang miyembro ng mga pekeng news media, ay maglalagay ng mga headline na ang Iran ay nagtamo ng isang mahusay at napakagandang tagumpay laban sa Estados Unidos ng Amerika, gayong hindi naman ito malapit. Ang mga Demokratiko at ang media ay ganap na nawala sa landas. Nabaliw na sila!!!
