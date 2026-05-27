Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Israeli Media: Mga Kumpanya ng Eroplano ng UAE ang Pumupuno sa Bakanteng Puwesto ng mga Israeli Airline
Hebrew Daily "Calcalist":
Ang mga kumpanyang panghimpapawid ng UAE ay pinupunan ang kawalan sa merkado ng abyasyon ng rehimen ng Israel kasunod ng suspensyon ng mga flight ng "El Al" at "Arkia" patungong UAE hanggang Setyembre.
Ang Etihad Airways ng UAE ay magdaragdag ng bilang ng mga flight nito patungo sa mga nasasakupang teritoryo sa 42 lingguhang flight simula Hunyo 15.
Gayundin, pinag-aaralan ng "flydubai" ang paglulunsad ng mga flight patungong Europa sa pamamagitan ng Ramon Airport sa timog ng nasasakupang Palestine.
