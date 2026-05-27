Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Nagsagawa ang North Korea ng pagsubok sa missile na nakabase sa artificial intelligence (AI)
Inanunsyo ng North Korea na nagsagawa ito ng pagsubok sa isang light multi-purpose missile launcher system at isang tactical multiple-launch cruise missile system batay sa teknolohiyang artificial intelligence.
Ang tactical cruise missile na ito ay may terminal control function batay sa teknolohiyang AI, na sinamahan ng isang high-precision self-guided navigation system, isang topographic mapping navigation system, at isang makapangyarihang tactical weapon na nagsasagawa ng tumpak na pag-atake sa isang target na may layong 100 kilometro.
.......
328
Your Comment