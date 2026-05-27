Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Inihayag ng Rehimeng Zionista na Tinarget ang Bagong Kumander ng Militar na Sangay ng Hamas
Sa isang magkasamang pahayag, sina Benjamin Netanyahu at Israel Katz ay nag-anunsyo na ang militar ng rehimeng Zionista ay naglunsad ng isang aerial attack sa Gaza Strip na nagta-target kay "Mohammed Odeh," na kanilang inilarawan bilang ang bagong kumander ng Qassam Brigades at isa sa mga arkitekto ng operasyong Al-Aqsa Storm.
Iniulat ng mga media ng Zionista ang operasyong ito bilang matagumpay, na nagresulta sa pagkamatay ni Odeh, bagaman ang Hamas ay hindi pa nagbibigay ng anumang tugon. Kasabay nito, ang mga aerial attack sa distrito ng Al-Rimal sa lungsod ng Gaza ay nagresulta sa pagkamatay ng hindi bababa sa tatlong katao at mahigit 20 ang sugatan, habang ang mga rescue team ay nagpapatuloy sa paghahanap sa mga biktima sa ilalim ng mga guho.
