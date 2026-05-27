Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Nilagdaan ng Armenia at Amerika ang Kasunduan sa Strategic Partnership
Sina Ararat Mirzoyan at Marco Rubio, mga Kalihim ng Ugnayang Panlabas ng Armenia at Amerika, ay lumagda ng isang kasunduan sa strategic partnership sa pagitan ng dalawang bansa sa isang seremonya sa Yerevan.
Ayon sa Reuters, ang pagbisitang ito ay naganap habang ang parliamentary elections sa Armenia ay gaganapin sa wala pang dalawang linggo, at nagbabala rin ang Russia na tataasan nito ang presyo ng gas na inaangkat nito sa bansa kung tatalikod ang Yerevan sa Moscow at palalakasin ang relasyon nito sa Kanluran.
.......
328
Your Comment