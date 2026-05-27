Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Nakakagulat ang Hindi Pa Napanood na Pagbaba ng Popularidad ni Trump sa mga Kamakailang Survey
Ayon sa isang ulat ng The Daily Beast:
Ang sitwasyon ni Trump sa mga survey ay napakasama na ang antas ng kanyang hindi pagkakapabor, ay lumampas sa anumang punto sa kanyang dalawang termino bilang presidente (kahit pagkatapos ng mga kaguluhan noong Enero 6, 2021 sa Capitol Building).
Kasunod ng isang serye ng mga nakakadismayang survey sa mga nakalipas na linggo, ang average na antas ng hindi pagkakapabor kay Trump ay umabot sa 58.3%, isang numero na mas mataas kaysa sa dating record na 57.9% pagkatapos ng mga insidente sa Kongreso.
Ayon sa isang survey, 7 sa bawat 10 Amerikano ang nagpahayag na sila ay "galit" o "bigo" sa pamamahala ng ekonomiya ni Trump.
