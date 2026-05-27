Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Ang Pagbombang Naganap Noong Lunes sa Lebanon Ay “Pinakamatinding Pag-atake ng Israel Mula Nang Magkabisa ang Tigil-putukan”
Ayon sa ulat ng Al Mayadeen ngayong araw:
Tinarget ng mga eroplanong pandigma ng Israel noong Lunes ang hindi bababa sa 47 bayan at nayon sa pitong lalawigan sa timog at silangang Lebanon. Inilarawan ito ng isang Lebanon na pinagmumulan sa militar bilang pinakamabigat na pag-atake sa loob ng isang araw mula nang maabot ang kasunduan sa tigil-putukan.
Ang mga pag-atakeng panghimpapawid, artilyeriya, at drone strike ay nagresulta sa pagkamartir ng ilang sibilyan.
Batay sa ulat ng Ministri ng Kalusugan ng Lebanon, mula noong Marso 2, ang Israel ay nakapatay na ng 3,185 sibilyan at nakasugat ng 9,633 iba pa.
