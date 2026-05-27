Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Tinalikuran na ba ng Iran ang Hormuz Strait?
Sa pagtanggap ng mga tuntunin at pagkuha ng pahintulot mula sa hukbong-dagat ng Iran, mahigit 200 barko ang dumaan sa Hormuz Strait sa nakaraang linggo.
Habang ang U.S. Central Command (CENTCOM) ay nagpahayag na ang mga barkong tumanggap sa mga tuntunin ng Iran ay hindi pinahihintulutang dumaan sa blockade ng Amerika, ngayon ang mga barkong dumaan sa kipot ay dumarating sa kanilang mga destinasyon nang isa-isa, at ang pagkuha ng pahintulot mula sa Iran para dumaan sa mahalagang daanang ito ay papalapit na sa ika-90 araw nito.
Sa pananaw ng geopolitical reality at balanse ng kapangyarihan, maraming Kanluraning analista ang tumanggap na naabot na ng Iran ang isang antas ng kontrol kung saan ang ligtas na pagtawid sa daanang ito ay naging napakahirap nang walang koordinasyon o pagpapaubaya ng Iran.
Kinukumpirma ng espesyal na ulat ng Reuters na sa pamamagitan ng isang network ng mga aksyon sa larangan at maging ng mga bayarin sa pagtawid, ang Iran ay epektibong naitatag ang kontrol nito sa Hormuz Strait.
.......
328
Your Comment