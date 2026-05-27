Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Al Jazeera: Ang Mundo Ngayon ay Lubos na Nangangailangan ng Kasunduan sa Pagitan ng Amerika at Iran
Kung walang matatag na kasunduan sa pagitan ng Washington at Tehran, ang mga kahihinatnan mula sa pagbabara ng Hormuz Strait ay maaaring magpalala ng mga pandaigdigang krisis sa mga larangan ng enerhiya, pagkain, at gastos sa pamumuhay.
Kung walang mabilis na matatag na kasunduan, ang mga kahihinatnan nito ay mabilis na kakalat sa buong pandaigdigang ekonomiya.
