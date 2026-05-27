Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Bumati si Putin sa mga Muslim sa Pagdiriwang ng Eid al-Adha
Sa isang mensahe kaugnay ng Eid al-Adha, sinabi ng Pangulo ng Russia:
“Sa pagsunod ninyo sa mga utos at matandang tradisyon ng inyong mga ninuno, malawak ninyong ipinagdiriwang ang sinaunang pagdiriwang na ito na nag-aanyaya sa mga mananampalataya na bumalik sa mga ugat ng Islam at tumatawag sa kabutihan, katarungan, kabaitan, at pagkamakadiyos.”
Dagdag pa niya, “Ang mga organisasyong Islamiko ay aktibong nakikilahok sa pampubliko at kultural na buhay ng Russia, at nagbibigay ng malaking halaga sa pagpapatibay ng mga pagpapahalaga sa pamilya, sa paghubog sa kabataang henerasyon sa diwa ng pagkamakabansa, at sa pagpapatupad ng mga inisyatibang pang-edukasyon at panlipunang kawanggawa.”
“Ipinagpapasalamat at lubos na pinahahalagahan ang inyong mahalagang gawain sa pagsuporta sa mga tagapagtanggol ng inang-bayan at sa kanilang mga pamilya,” dagdag pa niya.
