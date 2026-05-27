Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan-: Balitang ABNA24 :- Nagsimula na ang paglikas ng malaking lungsod ng Tyre, Lebanon, kasunod ng babala ng hukbong Sionista.
Inihayag ng hukbong mananakop sa isang pahayag na hinihiling nila sa mga residente ng daungang lungsod ng Tyre sa timog Lebanon at ng mga karatig bayan na lumikas sa kanilang mga tahanan at pumunta sa hilaga ng Ilog Zahrani.
Inaangkin ng hukbong Sionista na ang kanilang intensyon ay bombahin ang mga imprastraktura na may kaugnayan sa Hezbollah, ngunit ang mga pag-atakeng ito hanggang ngayon ay higit na nagta-target ng mga sibilyan at mga imprastrakturang sibilyan.
Kasunod ng babala ng paglikas mula sa hukbo ng rehimeng Sionista para sa mga residente ng daungang lungsod ng Tyre, sampu-sampung libong tao ang nagsimulang lumipat patungo sa hilagang mga lugar.
Ayon sa census noong 2018, ang lungsod ng Tyre ay may populasyon na higit sa 160 libong katao.
