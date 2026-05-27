Balitang ABNA24 :- Pagbagsak ng 1.44 trilyong Yuan ng stock market ng China.
Ipinatupad ng Komisyon sa Pangangasiwa ng Securities ng China ngayong araw ang mga parusang aksyon laban sa mga brokerage firm na naglabas ng isang trilyong dolyar ng hindi awtorisadong pondo mula sa bansa.
Sa aksyong ito, ang stock market ng bansa ay nawalan ng 1.44 trilyong Yuan ng halaga nito.
Sabay-sabay na naglabas ng magkasanib na pahayag ang walong magkakahiwalay na ahensya ng gobyerno bilang suporta sa parusang aksyong ito.
Ito ay isang koordinadong desisyon sa antas ng gobyerno ng China na inaprubahan sa pinakamataas na antas ng pamahalaang ito.
