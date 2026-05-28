Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Posibilidad ng Unilateral na Pagdedeklara ni Trump sa Pinal na Kasunduan Bilang Paraan ng Pagpilit sa Iran
Ayon sa mga mapagkakatiwalaang source, posible na sa loob ng susunod na mga oras ay unilaterally na ideklara ni Pangulong Donald Trump ng Amerika na pinal na ang kasunduan sa pagitan ng Iran at Amerika. Ang hakbang na ito ni Trump ay tinataya bilang isang paraan ng pagpataw ng presyur at pagpapahiwatig ng pagkakaroon ng kasunduan sa pampublikong opinyon bago pa man lubusang malutas ang mga natitirang hindi pagkakaunawaan.
Gayunpaman, binigyang-diin ng isang miyembro ng Iranian negotiating team sa isang panayam sa ahensyang Fars na mayroon pa ring ilang mga isyung nananatiling hindi nalulutas, at hangga’t hindi natutugunan ang lahat ng mahahalagang usapin para sa Iran, walang magaganap na kasunduan. Ayon sa source na ito, sa oras na lubusang malutas ang mga nasabing isyu, pormal na iaanunsyo ng Iran ang resulta.
