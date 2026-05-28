Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Middle East Eye: Iran ang Nagwagi sa Digmaan
Sa isang pagsusuri, isinulat ni David Hearst, ang editor-in-chief ng Middle East Eye:
Ang paglaban at pagpapatuloy ng Republikang Islamiko sa kabila ng pinagsamang estratehiya nina Trump at Netanyahu na ibagsak ang sistema nito ay hindi lamang nabigo ang matagal nang hangarin ng Israel, kundi binago rin nito nang radikal ang balanse ng kapangyarihan sa antas ng rehiyon at daigdig. Ang pangyayaring ito ay nagdulot ng makasaysayan at makabuluhang pagkatalo para sa hindi matalo-talong kapangyarihang militar ng Amerika, at naging simbolo ng posibilidad ng paglaban at tagumpay laban sa kolonyal na dominasyon.
Ang mga nanalo at natalo sa labanang ito ay lubusang nagkapalit ng posisyon; kung saan sina Trump at Netanyahu ay nasa posisyon na ng ganap na pagkatalo, habang ang kanilang mga rehiyonal na kaalyado tulad ng United Arab Emirates ay nahaharap ngayon sa seryosong hamon na patatagin ang kanilang sariling pananatili at kaligtasan, sa halip na magplano para sa pagbabago ng istruktura ng kapangyarihan sa Tehran.
