Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-37 Matitinding Operasyon ng Hezbollah Laban sa Hukbong Sandatahan ng Rehimeng Zionista
Ipinahayag ng Hezbollah ng Lebanon na bilang tugon sa paglabag ng Israel sa tigil-putukan, mga pag-atake sa mga sibilyan, at malawakang pagkasira ng mga lugar sa katimugang bahagi ng Lebanon, nagsagawa sila ng 37 operasyong militar laban sa mga pwersa at posisyon ng hukbong Israeli mula hapon ng Martes hanggang hapon ng Miyerkules.
Batay sa mga inilabas na anunsyo, tinamaan ng mga bala ng Hezbollah ang mga sumusunod na target:
- 5 tangke ng Merkava
- 1 D9 military bulldozer
- 2 backhoe loader (uri ng "Jack Hammer")
- 1 armored vehicle na "Namer"
- 1 backhoe loader sa kagubatan ng Al-Jalil
- 2 platform ng Iron Dome system sa Jal al-Allam
- 2 bagong tayong posisyon ng artilerya ng hukbong Israeli sa Al-Odaisseh
- 1 bagong tayong posisyong militar sa Tal al-Awida
- 1 tent na nagsisilbing kampo ng mga sundalong Israeli sa Al-Naqoura
Bukod dito, higit sa 20 pag-atake ang isinagawa sa mga kumpol ng tropa at kagamitang militar ng hukbong Israeli sa iba't ibang bahagi ng katimugang Lebanon at hilagang bahagi ng sinasakop na Palestine.
