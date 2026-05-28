Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Ang Pinakabagong Biktima ng mga Babala sa Paglikas ng Rehimeng Zionista: Ano ang Dapat Nating Malaman Tungkol sa Lungsod ng Nabatieh sa Lebanon?
Sa pagpapatuloy ng paglabag nito sa tigil-putukan sa Hezbollah, naglabas ang rehimeng Zionista ng kautusan sa paglikas para sa 19 na bayan at nayon sa katimugang Lebanon, kabilang ang estratehikong lungsod ng Nabatieh. Ang lungsod na ito ay matatagpuan lamang ng 15 kilometro mula sa hangganan ng sinasakop na Palestine at paulit-ulit nang naging target ng malalakas na pag-atake mula nang magsimula ang mga tunggalian. Kasabay ng pagtindi ng mga operasyong militar ng Israel sa timog Lebanon at banta ng pagpapalawak ng mga pag-atake hanggang Beirut, ipinahayag ng Tel Aviv na pinalawak na nito ang saklaw ng operasyong pang-lupa lampas sa tinatawag na "yellow line."
Ang Nabatieh, na itinuturing na isa sa pinakamahalagang sentrong pang-ekonomiya at makasaysayan sa katimugang Lebanon, ay naging saksi na sa mga pag-atake at sapilitang paglikas sa nakalipas na mga dekada, at ngayon ay muling nasa gitna ng tensyong militar.
