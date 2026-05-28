Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Isang Milyon at Kalahating Muslim ang Patungo sa Mina
Mahigit isang milyon at kalahating Muslim ang nagtungo sa Mina mula kaninang umaga upang isagawa ang ritwal ng paghahagis ng bato sa simbolismo ng mga diyablo sa ikalawang pagkakataon.
Ang mga pilgrim ay kailangang maghagis ng bato sa mga diyablo sa mga araw ng ikapuluhang, ikalabing-isang, at ikalabindalawang Dhul-Hijjah.
Ang mga bisita sa lupain ng banal na kaalaman ay mananatili sa lupain ng Mina hanggang bukas (Biyernes).
