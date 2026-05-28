Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Isang Babaeng Sundalong Zionista ang Napatay sa Pag-atake ng Drone ng Hezbollah
Ayon sa Hebreong news site na “Hadshot Hamot,” pinahintulutan ng hukbong sandatahan ng rehimeng Zionista ang paglalabas ng balita tungkol sa pagkamatay ni Sarhento “Rotem Yanai,” isang sundalo mula sa batalyong “Rotem” na kaanib sa Givati Brigade.
Batay sa ulat, ang sundalong Zionista ay napatay noong Miyerkules dahil sa pagsabog ng isang suicide drone na ipinadala ng Hezbollah patungo sa isang base militar sa pamayanan ng “Shomera” sa hilagang sinasakop na Palestine.
