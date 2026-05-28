Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Pagpapatuloy ng mga Mapanganib na Hakbang: Idinagdag ng Amerika ang Institusyon ng Pamamahala ng Persian Gulf Waterway sa Listahan ng mga Sanctions
Noong Miyerkules ng gabi, lokal na oras, inanunsyo ng Kagawaran ng Tesorerya ng Amerika: Ang Opisina ng Pagkontrol sa mga Dayuhang Ari-arian (OFAC) ng Kagawaran ng Tesorerya ng Estados Unidos ay kumilos laban sa isang institusyon na kilala bilang "Institusyon ng Pamamahala ng Strait ng Persian Gulf" ng Iran.
Nag-aangkin ang Kagawaran ng Tesorerya ng Amerika: Ang institusyong ito ay isang bagong pagtatangka ng Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) ng Iran upang kumita mula sa kanilang kampanya ng terorismo ng estado sa pamamagitan ng paghingi ng pera mula sa mga barkong dumadaan sa Strait of Hormuz.
