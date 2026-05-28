Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Trump: Hindi Maaalis ang mga Sanctions Kapalit ng Pagsuko ng Uranium!
Sinabi ni Donald Trump, Pangulo ng Estados Unidos, sa isang panayam sa PBS, na ang Iran ay hindi makakatanggap ng anumang konsesyon o pag-aalis ng mga parusa kapalit ng pagsuko ng kanilang mataas na enriched na uranium.
Sinabi niya: "Isusuko nila ang kanilang mataas na enriched na uranium, ngunit hindi kapalit ng pag-aalis ng mga parusa; hindi, hindi ito mangyayari sa anumang paraan."
