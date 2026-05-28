$1 Bilyong Kontrata ng Pentagon sa Kuwait para sa Pagbili ng mga Sistemang Panggatong-Panlaban
Inanunsyo ng Kagawaran ng Depensa ng Estados Unidos na sa ilalim ng kontratang nagkakahalaga ng $1 bilyon, maghahatid ang kumpanyang Raytheon ng mga sistemang panghimpapawid na depensa na NASAMS sa Kuwait.
Ayon din sa espesyalistang Amerikanong pahayagang militar na Defense Blog, pumasok na ang Estados Unidos at Kuwait sa yugto ng pagpapatupad ng $1 bilyong kontrata para sa produksyon ng NASAMS air defense system—isang sistemang, ayon sa mga opisyal ng kumpanyang Amerikanong Raytheon, ay nagpakita ng mataas na bisa sa mga kamakailang digmaan laban sa mga drone, cruise missile, at lumulusob na mga eroplano, kaya’t tumaas ang pandaigdigang demand dito.
