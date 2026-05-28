Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Bagong Kampanya ng Boycott sa Egypt at Jordan Kasabay ng Eid al-Adha
Ang kilusan ng boycott sa Egypt at Jordan ay naglunsad ng bagong kampanya ng pagpapataas ng kamalayan upang ipagpatuloy ang pag-boycott sa mga chain ng restaurant at pandaigdigang kumpanya na kasabwat ng rehimeng Zionista sa panahon ng Eid al-Adha.
Ang layunin ng kampanyang ito ay bigyang-diin ang pagpapatuloy ng mamamayan at pang-ekonomiyang presyon laban sa mga kumpanyang sumusuporta o kasabwat sa okupasyon at mga krimen ng rehimeng Zionista.
Hinihimok ng mga nag-oorganisa ng kampanya ang mga mamamayan na iwasan ang pagbili ng mga produkto at serbisyo mula sa mga kumpanyang kasama sa boycott kahit sa mga araw ng Eid, at ipakita ang kanilang suporta sa mga tao ng Palestina at Gaza sa pamamagitan ng pagpili ng mga lokal na alternatibo.
