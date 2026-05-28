Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Banta ni Trump laban sa Oman: Kumilos kayo nang iba, sasabog kayo!
Idineklara ni Donald Trump, Pangulo ng Estados Unidos, na ang Oman ang ika-15 bansa na kanyang bantaang sasalakayin, bilang pagpapatuloy ng kanyang mga pananakot laban sa iba't ibang bansa. Sinabi niya: Kung ang Oman ay kumilos nang iba sa Strait of Hormuz, ito ay sasabog!
Ayon sa ulat ng "Arabi 21," kagabi (Miyerkules ng gabi), bilang bahagi ng kanyang magkasalungat na pahayag, sinabi ni Trump na ang Strait of Hormuz ay bukas para sa lahat, at idineklara na poprotektahan ito ng Amerika, at ang mga kundisyong ito ay bahagi ng usapan sa Iran.
Sa kanyang hindi pangkaraniwang pananalita laban sa Oman, banta rin niya ang bansang ito ng pag-atake, at sinabi: Ang Oman ay kikilos tulad ng ibang bansa, kung hindi, mapipilitan naming pasabugin ito.
..........
328
Your Comment