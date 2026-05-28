Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-3 senaryo ng Deutsche Bank tungkol sa epekto ng digmaan sa Iran sa Federal Reserve ng Amerika
Sinuri ng Deutsche Bank ang 3 senaryo ng epekto ng digmaan laban sa Iran sa pandaigdigang merkado at sa patakaran ng Federal Reserve ng Amerika.
Ayon sa ulat na ito, ang pagbabagu-bago ng presyo ng langis na dulot ng digmaan laban sa Iran ay direktang nakakaapekto ngayon sa patakaran ng Federal Reserve.
Inilarawan ng Deutsche Bank ang tatlong senaryo tulad ng sumusunod:
Makamit ang isang kasunduang pangkapayapaan at mabawasan ang panandaliang presyon para sa pagtaas ng rate ng interes.
Ang mga negosasyon ay umabot sa deadlock at ang sitwasyon ay mananatiling deadlock, kung saan ang mataas na presyo ng langis ay magdudulot ng pagtaas ng implasyon at lilikha ng pinakamalaking panganib ng pagtaas ng rate ng interes sa taong 2026.
Ang paglala ng labanan ay magdudulot ng pagtaas ng presyo ng langis at haharapin ang Federal Reserve sa dobleng panganib ng pagtaas o pagbaba ng rate ng interes.
