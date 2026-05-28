Fox News Host: Trump ay nangangailangan ng kasunduan sa Iran
Tarlov: Si Donald Trump ay higit na nangangailangan ng isang kasunduan para sa midterm elections kaysa sa isang nuclear agreement, at anumang mangyari sa mga darating na araw ay dapat maunawaan sa ganitong konteksto.
Ito ang mismong dahilan kung bakit siya ay malapit nang magbigay ng malaking halaga ng pera sa Iran upang mailigtas ang kanyang dignidad, samantalang ang popularidad ni Trump ay nasa pinakamababang antas nito gaya ng lagi.
Ang presyo ng gasolina ay $4.50 na, at ang ating mga magsasaka ay nagmamakaawa upang makakuha ng pataba.
Malinaw na hindi na pinaniniwalaan ng Iran ang mga banta ni Trump. Maraming tweet ang naipadala, at maraming pangyayari ng pag-iwas sa responsibilidad.
Ito ay isang kalamidad na hindi maaalis ng pangulong ito.
