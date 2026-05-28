Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Natatanging misayl ng Hezbollah ang pinaputok sa bagong base ng mga Zionist.
Sa oras na 1:40 ng hapon ng Huwebes, tinarget ng mga mandirigma ng Islamic Resistance ang bagong itinatag na "Bilat" base gamit ang isang advanced at natatanging misayl.
Gayundin, ang isang pormasyon ng mga armored vehicle at ang lugar ng pagpuestahan ng mga sundalong Zionist sa bayan ng "Zoutar Sharqi" at sa paligid ng bayan ng "Yahmar al-Shqif" ay tinarget sa dalawang magkahiwalay na bagong operasyon sa pamamagitan ng misayl ng Hezbollah.
