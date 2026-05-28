Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Mahinang posisyon ng gobyerno ng Lebanon sa pagharap sa brutal na mga agresyon ng mga Zionist laban sa Lebanon
Idiniin ni Nawaf Salam, Punong Ministro ng Lebanon: Walang makapagbibigay-katwiran sa patuloy na mga pag-atake sa mga lugar ng Tyre at Nabatieh at sa pagkasira ng kanilang mga makasaysayang gusali.
Idinagdag niya: Ang kasalukuyang mga pangyayari ay lalong nagpapatibay sa aming determinasyon na panindigan ang tigil-putukan, magsikap para sa pag-atras ng mga pwersang Israeli, at palawakin ang awtoridad ng estado.
