Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Muling nagtala ng rekord ang pagbagsak ni Trump at ginawa siyang pinakaayaw na pangulo ng Amerika sa kasaysayan ng mga survey ng Economist.
Isinulat ng Economist magazine batay sa resulta ng pinagsamang survey nito sa YouGov:
Ang net satisfaction rate ng pangulo ng Amerika ay kasalukuyang nasa -24 porsyento, na bumaba ng 1.9 puntos kumpara noong nakaraang linggo. 34 porsyento ang sumasang-ayon, 58 porsyento ang tutol, at 6 na porsyento ang hindi tiyak.
Sa bilang na ito, si Trump ay naging pinakaayaw na pangulo ng Amerika ngayong linggo mula nang simulan ang aming survey noong 2009.
Ang digmaan sa Iran ay sumira sa posisyon ni Trump, at lalo na ang kanyang pamamahala sa sektor ng ekonomiya ay tunay na nagpapabagsak sa kanya.
