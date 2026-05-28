Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Salungat sa sinasabi ng Western sources, ang teksto ng posibleng memorandum of understanding ay hindi pa pinal at tiyak sa ngayon
Isang source malapit sa negotiating team ang nagsabi: Salungat sa pag-aangkin ng ilang Western sources na ang tinatawag na "memorandum of understanding" sa pagitan ng Iran at Amerika ay pinal na at naghihintay na lamang ng anunsyo ng magkabilang panig, hindi totoo ang pahayag na ito at hindi pa pinal ang teksto.
Idinagdag niya: Sa ngayon, hindi pa ipinaalam ng Iran sa Pakistani mediator na pinal na ang teksto.
Iginiit ng source na ito: Kung ang teksto ay tunay na pinal, ipaalam ng Iran ito sa Pakistani mediator at sa mga tao. At hanggang noon, anumang salaysay mula sa Western sources tungkol sa pagiging pinal ng usapin ay hindi kredible.
..........
328
Your Comment