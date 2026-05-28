Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Kallas: Ang European Union ay handang magbigay ng teknikal na tulong sa usapan ng Iran at Amerika
Si Kaja Kallas, ang responsable sa patakarang panlabas ng European Union, ay nagsalita tungkol sa kahandaan ng unyon na magbigay ng teknikal na tulong sa proseso ng usapan ng Iran at Amerika, bilang pagpapatuloy ng makiling na posisyon ng Kanluran tungkol sa mga pagbabago sa Middle East.
Matapos ang impormal na pagpupulong ng mga dayuhang ministro ng European Union sa Cyprus, sinabi niya sa mga mamamahayag: Nagkaroon kami ng napakatapat at napakagandang usapan. Una, sinuri namin ang sitwasyon sa Middle East kasama ang dayuhang ministro ng Saudi Arabia at ang dayuhang ministro ng India. Ang parehong bansa ay may mahalagang papel sa pamamagitan ng kanilang malawak na diplomatikong pakikipag-ugnayan sa buong rehiyon, at kapaki-pakinabang na marinig ang kanilang mga pananaw. Ang mga usapang ito ay naging napakalinaw din para sa amin upang makita kung ano pa ang magagawa naming magkakasama.
