Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Salaysay ng The New Yorker tungkol sa "Epic Disaster ng Operation Epic Anger"
Sinabi ni Trump na malapit na ang kasunduan upang wakasan ang digmaan sa Iran; ngunit sa mga pangunahing isyu, ang lahat ay bumalik sa simula o mas masahol pa.
Ang halaga ng digmaan ni Trump sa ngayon ay hindi bababa sa 28 bilyong dolyar, ang paralisadong pagsasara ng Strait of Hormuz, pagkagambala sa pandaigdigang supply ng enerhiya, malawakang krisis pang-ekonomiya, at posibleng hindi na mababawi na pinsala sa reputasyon ng Amerika.
Ang pangunahing kabalintunaan ng bagay na ito ay tiniis natin ang napakamahal na digmaang ito upang sa huli ay makatanggap lamang ng isang pahinang dokumento na walang anumang teknikal na detalye.
Marami sa mga punto sa dokumentong ito ay walang kabuluhan. Halimbawa, ang pangakong "walang pananakit" ay isang bagay na lagi kong ipinaglalaban; ngunit kung hindi ito mapapatunayan at maipatupad, wala itong kahulugan. Nakakalungkot talaga na kinailangan nating tiisin ang lahat ng sakit na ito upang makarating sa ganitong punto.
