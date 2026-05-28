Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Naging digital backbone ng US Army ang Microsoft
Reuters: Inanunsyo ng US Department of Defense na pumirma ito ng 5-taong kontrata na nagkakahalagang 9.69 bilyong dolyar para sa pagsasama-sama ng software licensing ng Microsoft at iba pang kumpanya ng teknolohiya.
Pinagsasama ng kontratang ito ang lahat ng nakakalat na software purchases sa iba't ibang sangay ng US Army, intelligence community, at Coast Guard sa ilalim ng iisang kontrata.
Sabi ng Pentagon, ang pangunahing layunin ng planong ito ay bawasan ang mga gastos at maiwasan ang paulit-ulit at nakakalat na mga purchase na nabuo sa paglipas ng mga taon sa iba't ibang military sector.
Kasama sa kontratang ito ang mga serbisyo tulad ng Microsoft 365 subscriptions, email, Word, Excel, PowerPoint, cloud services, at internal software licensing.
..........
328
Your Comment