Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Ang magkasalungat na pag-uugali ni Trump sa ilalim ng lente ng sikolohiya
Sa mga araw na ito, ang mga tao sa buong mundo ay nalilito sa mga sinabi at desisyon ng pangulong binansagang "baliw na tao," at siya ay kinukutya dahil sa kanyang mga kasinungalingan at magkasalungat na mga pahayag.
May ilan ding naniniwala na ang pagsisinungaling ni Trump at ang pagbabago ng kanyang mga desisyon sa split-second ay isang patakaran na ginagamit niya upang panatilihing mababa ang presyo ng langis, linlangin ang kalabang panig, at gambalain ang opinyon ng publiko.
Si Fathi Ashtiani, pangulo ng Iranian Psychological Association: Si Trump ay may narcissistic personality; taglay ang lahat ng katangiang maaaring mayroon ang isang narcissist.
Ang narcissist ay isang taong lubos na tinatanggap ang kanyang sarili at lubusang binabalewala ang iba. Sinusubukan niyang samantalahin ang iba, tulad mismo ng pag-uugali ni Trump sa maraming bansa sa Arabo, katulad ng sikat na kasabihan na siya ay "nagpapagatas" sa mga bansang ito.
Kung ang label na "psychological disorder" ay ikabit kay Trump, ang responsibilidad para sa kanyang mga aksyon ay bibigyang-kahulugan sa ilalim ng impluwensya ng mga karamdamang ito, at sasabihing ang kanyang mga pag-uugali ay bunga ng sakit sa pag-iisip.
..........
328
Your Comment