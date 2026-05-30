Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Tagapagsalita ng Ministri ng Ugnayang Panlabas: Ang naval blockade ng Amerika ay labag sa batas mula pa sa simula at paglabag sa tigil-.putukan | Walang Kanluraning panig ang may karapatang magsalita sa Iran gamit ang wikang "dapat"
Tagapagsalita ng Ministri ng Ugnayang Panlabas:
Paalam na kami sa wikang "dapat" 47 taon na ang nakalilipas; wala sa mga Kanluraning panig, kapag nagsasalita tungkol sa Islamic Republic of Iran, ang maaaring gumamit ng wikang "dapat."
Kami ay nagpapasya batay sa mga interes at karapatan ng sambayanang Iranian. Iyan ay isang punto.
Ang tinatawag ng mga Amerikano na naval blockade ay mula pa sa simula ay isang labag sa batas na aksyon; ito ay parehong paglabag sa tigil-putukan at panghihimasok sa kalayaan ng internasyonal na nabigasyon.
Kailangan nating makita sa praktika kung talagang tutuparin nila ang kanilang sinabi o ito ay isa lamang propaganda claim?
Kung gagawin nila ito, ito ay sa katunayan ay pagtigil ng isang iligal na gawain na sinimulan nila ilang linggo na ang nakalilipas, at hindi nila dapat ginawa ang ganitong aksyon mula pa sa simula.
..........
328
Your Comment