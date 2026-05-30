Ang UAE ay nagsagawa ng dose-dosenang lihim na pag-atake ng laban sa Iran.
Inihayag ng Wall Street Journal sa isang ulat:
Ang pahayagang Wall Street Journal ay nag-claim na ang United Arab Emirates ay nagsagawa ng dose-dosenang pag-atake ng hangin laban sa Iran sa pakikipag-ugnayan sa Amerika at Israel sa panahon ng digmaan.
Ayon sa pag-aangkin na ito, ang mga pag-atakeng ito ay nagpatuloy kahit matapos ang anunsyo ng tigil-putukan, at tinarget ang mga military objective at pasilidad ng enerhiya ng Iran, at lumikha ng malalim na tensyon sa pagitan ng Abu Dhabi at Riyadh.
