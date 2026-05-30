Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-22 operasyon ng Hezbollah; pagtama ng misayl sa Kiryat Shmona at pag-atake sa Iron Dome.
Ang mga pwersa ng Hezbollah ng Lebanon ay nagtagumpay na magsagawa ng hindi bababa sa 22 operasyon laban sa mga posisyon ng kaaway na Zionist sa loob ng 24 na oras, kung saan tinarget nila ang mga kagamitang pandigma ng rehimeng ito sa lugar ng Al-Bayada gamit ang Ababil suicide drones.
Ang mga Lebanese na mandirigma ay nagtagumpay din na gamitin ang mga drone na ito upang targetin ang platform ng Iron Dome missile system sa lugar ng Ras Al-Naqoura. Ang lugar ng pagtitipon at kagamitan ng mga sundalong Zionist sa Rashaaf at Al-Bayada ay tinarget din ng mga misayl ng Hezbollah.
