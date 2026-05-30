Doktor na Palestinian: Ang mga misayl strike ng Iran laban sa Israel ay nagpataas ng morale ng mga tao sa Gaza | Hindi tatanggapin ng resistance ang d

Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Doktor na Palestinian: Ang mga misayl strike ng Iran laban sa Israel ay nagpataas ng morale ng mga tao sa Gaza | Hindi tatanggapin ng resistance ang disarmament.
Doktor na Palestinian sa panayam sa ABNA:
· "Ang mga misayl strike ng Iran laban sa Israel ay may positibong epekto sa morale ng mga tao sa Gaza, at itinuring ng marami itong tanda ng pagbabago sa mga equation ng rehiyon."
· "Isang malaking bahagi ng sambayanang Palestinian ang itinuturing na karapatan ng resistance na ipagtanggol ang sarili, at hindi nila tatanggapin ang isyu ng disarmament hangga't nagpapatuloy ang pananakop."
· "Ang digmaan at mga pagpatay ay nagdulot ng matinding pinsala sa mga grupo ng resistance, ngunit ang resistance ay isang kaisipan at hindi nawawala sa pagkamartir ng mga kumander."
· "Ang Gaza ay patuloy na nahaharap sa matinding kakulangan ng pagkain, gamot, panggatong, at mga pasilidad na panggamot, at ang buhay ng maraming pamilya ay naging isang pakikibaka para mabuhay."
· "Inaasahan ng sambayanang Palestinian na hindi sila kakalimutan ng mundo sa pamamagitan ng makataong tulong, panggigipit upang ihinto ang mga pag-atake, at pananatiling buhay sa tinig ng Gaza."
