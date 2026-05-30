Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Channel 12 Israel: Tumunog ang mga sirena ng panganib sa hilaga nang higit 130 beses / 60 lungsod ang tinarget.
Inihayag ng Channel 12 ng telebisyon ng Israel na kasunod ng mga pag-atake ng misayl at drone mula sa Lebanon, ang mga sirena ng panganib sa hilagang rehiyon ng Israel ay naaktibo nang higit 130 beses sa nagdaang ilang oras.
Ayon sa ulat ng naturang media, sa mga pag-atake sa nakalipas na 24 oras, halos 60 lungsod at bayan sa hilagang Israel ang tinarget.
