Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Ang pamamahala ng Strait of Hormuz ay isinasagawa nang may ganap na awtoridad ng Sandatahang Lakas ng Islamic Republic of Iran.
Central Headquarters ng Khatam al-Anbiya:
Dahil sa pagkakaisa ng rutang ito, binibigyang-diin na ang lahat ng mga barko, komersyal na sasakyang pandagat, at mga tanker ay kinakailangan lamang na dumaan sa mga itinalagang ruta at kumuha ng pahintulot mula sa Naval Forces ng Islamic Revolutionary Guard Corps. Ang anumang paglabag sa mga alituntuning ito ay maglalagay sa kaligtasan ng kanilang pagdaan sa seryosong panganib.
Binabalaan din na ang anumang aksyon ng mga military vessel na makialam sa pamamahala ng Strait of Hormuz o lumikha ng kaguluhan sa pagdaan ay tatahakin ng Sandatahang Lakas ng Islamic Republic of Iran.
