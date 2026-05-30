Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Mga pag-atake ng misayl ng Hezbollah sa imprastraktura ng hukbo ng Israel.
Inamin ng radyo ng hukbo ng Israel ilang oras na ang nakalilipas na ang mga pwersa ng resistance ng Lebanon ay tinarget ang lungsod ng "Safed" na matatagpuan sa hilagang sinasakop na Palestine gamit ang kanilang mga rocket attack.
Sa isang pahayag, idiniin ng Hezbollah na sa pag-atakeng ito, ang imprastraktura ng hukbo ng Zionist regime ang tinarget.
Sa isa pang pag-atake, nagpaputok ang Hezbollah ng 10 misayl patungo sa mga sundalong Zionist na nasa bayan ng "Yahmar al-Shqif."
Tinarget din ng pwersa ng resistance ng Lebanon ang lugar ng pagtitipon ng mga sundalong Zionist sa bayan ng "Beit Lif" sa timog Lebanon.
