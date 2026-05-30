Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Bagong rehiyonal na kaayusan na pabor sa Iran ang umuusbong / Kailangan ni Trump ng kasunduan sa Iran.
Si David Pine, dating opisyal ng Pentagon, sa panayam sa ABNA:
Naging dominanteng kapangyarihan ang Iran sa rehiyon ng Persian Gulf at ang mga barkong pandigma ng Estados Unidos ay maaaring hindi na muling magtangkang bumalik sa Persian Gulf.
Nanalo ang Iran sa digmaang pagkaubos ng misayl at drone, ibig sabihin, ginamit ng Estados Unidos ang kanyang karaniwang nakakasakit at pandepensang arsenal ng misayl sa mas mabilis na bilis kaysa sa Iran.
Sa kabuuan, ang kasunduan sa tigil-putukan ay isang malaking tagumpay para sa Islamic Republic of Iran, ngunit tinataya ko rin na ang kasunduang ito ay nagsusulong ng mga interes ng pambansang seguridad ng Estados Unidos sa pagtatapos ng hindi kinakailangang digmaang ito.
Ang paunang imbestigasyon ng US Department of War ay nagpakita na ang Tomahawk missile attack ng Amerika ang sanhi ng pagkamartir ng 165 na sibilyan sa isang elementaryang paaralan sa Iran, karamihan sa kanila ay mga babaeng Iranian; kung ito ay isang sinadyang pag-atake, tiyak na ito ay isang krimen sa digmaan.
Ang military presence ng Estados Unidos sa Middle East kasama ang kanyang alyansa sa Israel ang siyang nagtulak sa Washington sa isang hindi kinakailangang digmaan sa Iran; isang digmaang lubos na maiiwasan kung hindi man.
..........
328
Your Comment