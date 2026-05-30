Ayon sa Ahensyang Pandaigdigang Balita ng Ahl al-Bayt (sumakanila nawa ang kapayapaan) -:Balitang ABNA24 :-Pagsisimula ng pagsasama ng mga pwersa ni Muqtada al-Sadr sa sandatahang lakas ng Iraq.
Ang proseso ng paghihiwalay ng military wing na "Saraya al-Salam" mula sa pampulitikang istraktura na nakatali kay Muqtada al-Sadr ay pumasok na sa yugto ng pagpapatupad, at sa pagsisimula ng espesyal na komite, ang planong ito ay umabot na mula sa antas ng pampulitikang anunsyo tungo sa yugto ng praktikal na aksyon.
Isinulat ng website na Al-Arabi Al-Jadeed hinggil dito: Habang ang mga malalapit kay Muqtada al-Sadr ay tumanggi na magbigay ng mga detalye tungkol sa mekanismo ng pagpapatupad ng desisyong ito, ang mga mata ay nakatuon sa mga institusyon ng gobyerno sa Baghdad na sabay-sabay na nagsimula ng pagsubaybay sa usaping ito. Gayunpaman, binibigyang-diin ng mga analista na ang pagpapatupad ng isang planong may ganitong kalawakan sa maikling panahon at sa pamamagitan lamang ng administratibo at sekuritadong paraan ay hindi posible, at nangangailangan ito ng panahon at malawakang koordinasyon.
..........
328
Your Comment